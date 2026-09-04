La compagna dell'ex generale è intervenuta con un filmato su Instagram in cui fa un brindisi alla vodka e battute in versione "babushka" per rispondere all'articolo del Financial Times che accusa il marito di essere un possibile asset del Cremlino in Italia
La moglie di Roberto Vannacci, Camila Mihailescu, ha replicato con un video sui social alle accuse del Financial Times, che ha definito l'ex generale un possibile "cavallo di Troia" della Russia in Italia. In versione "babushka", con abiti che richiamano la tradizione russa e una bottiglia di vodka sul tavolo, la compagna del leader di Futuro Nazionale si rivolge così ai suoi interlocutori: "Ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia italiano". Poi brinda e chiude il video con un'altra battuta: "Vi saluta l'immigrata romena". Tra i commenti spicca quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che critica la performance: "Le russe come mia madre sono davvero di una eleganza e un educazione impeccabile, mai volgari. Non sembri Russa per niente sai?". Secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti, Ornella Muti e Naike Rivelli avrebbero recentemente avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza russa.
All'articolo del quotidiano inglese ha risposto anche lo stesso Vannacci, che prima si è rivolto direttamente all'autore in un lungo post in inglese su Facebook in cui sottoliena di faticare "ad accettare l'idea che il dissenso rispetto all'ortodossia di Bruxelles equivalga ormai empiricamente a una slealtà verso l'Occidente". Poi con con un video in cui ha attaccato: "Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane ma, guarda caso, nessuno si preoccupa sulle attuali, e già presenti, influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti".
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