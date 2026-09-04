La moglie di Roberto Vannacci, Camila Mihailescu, ha replicato con un video sui social alle accuse del Financial Times, che ha definito l'ex generale un possibile "cavallo di Troia" della Russia in Italia. In versione "babushka", con abiti che richiamano la tradizione russa e una bottiglia di vodka sul tavolo, la compagna del leader di Futuro Nazionale si rivolge così ai suoi interlocutori: "Ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al Cavallo di Troia italiano". Poi brinda e chiude il video con un'altra battuta: "Vi saluta l'immigrata romena". Tra i commenti spicca quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che critica la performance: "Le russe come mia madre sono davvero di una eleganza e un educazione impeccabile, mai volgari. Non sembri Russa per niente sai?". Secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti, Ornella Muti e Naike Rivelli avrebbero recentemente avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza russa.