Il fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha risposto sui social alle accuse riportate dal Financial Times, che lo ha definito "cavallo di Troia della Russia in Italia". L'ex generale respinge la ricostruzione del quotidiano britannico e lo interpreta come un segnale di timore verso la crescita del suo movimento politico: "Sono terrorizzati", commenta. "Il Financial Times, espressione di quegli ambienti finanziari che da sempre pretende di spiegare agli europei cosa devono pensare, scopre improvvisamente che in Italia esisterebbe il 'Cavallo di Troia della Russia'. Invinate chi? Vannacci. Senza uno straccio di prova", afferma.