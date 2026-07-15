Medici No vax, ok in Commissione al reintegro: ira dell'Ordine

Il fronte politico sul Covid si sposta dalla Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione Affari sociali di Montecitorio, dove è passato un emendamento di Fratelli d'Italia al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie. Il testo, a prima firma Alice Buonguerrieri, consente ai camici bianchi cancellati dall'Albo per "fatti non dolosi connessi alla pandemia" (tra cui la diffusione di teorie antiscientifiche sui vaccini) di chiedere il rientro nella professione. Immediata la reazione delle opposizioni e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

La reazione della Fnomceo: "Un affronto alle vittime"

Durissimo il presidente della Fnomceo Filippo Anelli. "Siamo sconcertati, amareggiati e delusi", afferma, definendo l'apertura alla reiscrizione di chi ha diffuso terapie antiscientifiche durante il Covid "una delegittimazione del ruolo degli Ordini professionali" e "un affronto alle vittime e a tutti i professionisti della salute che hanno sacrificato la loro vita per continuare a curare".

Anelli richiama la natura eccezionale della sanzione: la radiazione è "l'extrema ratio, la sanzione che certifica che il sanitario si è voluto chiamare fuori dalla comunità professionale, decidendo di non seguire quei precetti che la comunità stessa, liberamente, sceglie di autoimporsi, e che costituiscono il Codice deontologico". Escludere un collega, aggiunge, resta "una ferita per tutta la comunità", necessaria però "per difendere i pazienti e l'onore stesso della Professione". La conclusione è netta: "Non può chiamarsi medico chi adotta e diffonde terapie antiscientifiche, che possono causare danni alla salute". Riammettere in automatico i radiati significherebbe, per il presidente, "un'ingerenza ingiustificata" che svuota il ruolo di enti sussidiari affidato agli Ordini dallo Stato.