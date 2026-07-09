Campo largo a Napoli, contestati i 4 leader. Solidarietà di Meloni

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campo largo a Napoli: “Mai più divisi”. Contestati i 4 leader, solidarietà di Meloni

Politica
©Ansa

I leader del Campo largo hanno dato il via alla campagna elettorale del 2027. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Da sotto il palco, prima un gruppo di disoccupati e poi un gruppo di esponenti di Potere al popolo hanno disturbato i comizi gridando "Vergogna" e "Buffoni" e impedendo di continuare con gli interventi. Ai leader è arrivata la solidarietà della premier

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A Napoli, dal palco di piazza del Gesù, i leader del Campo largo hanno dato il via ieri sera alla campagna elettorale del 2027. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i portavoce di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Non faremo più alle destre il favore di dividerci”, ha detto Schlein. I quattro leader sono stati contestati da alcuni manifestanti, che hanno interrotto la manifestazione. Da sotto il palco, prima un gruppo di disoccupati e poi un gruppo di esponenti di Potere al popolo hanno disturbato i comizi gridando "Vergogna" e "buffoni" e impedendo di continuare con gli interventi. Ai leader è arrivata la solidarietà della premier Giorgia Meloni.

Le contestazioni dei disoccupati

Quella di Napoli è stata la prima delle due manifestazioni unitarie di luglio del Campo largo. Prima dell’inizio dell’evento c’è stata la protesta dei disoccupati del “movimento 7 Novembre”. "Lavoro lavoro e democrazia. Gli impegni assunti vanno mantenuti", hanno urlato alcune persone al lato del palco. Il riferimento è ai corsi per circa 1.200 tirocinanti sospesi dal ministero del Lavoro che sta verificando le "anomalie" emerse dalle procedure. I contestatori, prima sparpagliati in piazza, hanno poi provato a occupare il palco della manifestazione e sono stati fermati dalle forze dell'ordine, con i poliziotti in tenuta anti sommossa. “Vergogna, buffoni”, hanno poi urlato i disoccupati durante l'intervento del sindaco Gaetano Manfredi, che ha aperto la manifestazione del Campo largo. Una loro delegazione, a quanto si è appreso, ha incontrato i leader della coalizione progressista.

La protesta di Potere al Popolo

Dopo la protesta dei disoccupati, l'iniziativa del Campo largo a Napoli è stata contestata anche da un gruppo di attivisti di Potere al Popolo che ha sventolato bandiere e urlato impedendo gli interventi dal palco. La manifestazione è stata quindi interrotta per qualche minuto, insieme alla diretta streaming dell’evento. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con i contestatori. In piazza si è registrato qualche attimo di tensione quando i militanti del centrosinistra hanno cercato di spintonare chi urlava interrompendo gli interventi. Anche Giuseppe Conte dal palco ha cercato di placare la protesta: "Noi non facciamo decreti per impedire di parlare e reprimere il dissenso, cercate di distinguere". Ma gli animi si sono scaldati, i leader sono scesi dal palco e sono intervenute le forze dell’ordine. La manifestazione è stata sospesa ed è ripresa dopo un quarto d'ora, con Bonelli: "Sono i fascisti che traggono vantaggio da questa operazione", ha detto prima di riprendere.

Da sinistra, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni durante una manifestazione del campo largo in piazza del Gesù, a Napoli, 8 luglio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

Vedi anche

Campo Largo, Conte: "Subito salario minimo". Schlein: "No divisioni"

Solidarietà di Meloni

Solidarietà ai leader contestati è arrivata anche dalla premier Giorgia Meloni. "Esprimo la mia solidarietà ai leader e agli attivisti del Campo largo, contestati durante la manifestazione di Napoli da esponenti di Potere al Popolo, che hanno tentato di impedirne il regolare svolgimento. La libertà di organizzare e svolgere una manifestazione politica è un principio che deve valere sempre, per tutti. Noi continueremo a difenderlo senza esitazioni e senza doppi standard”, ha scritto sui social. 

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/13
Politica

Sondaggio: italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci

Secondo l'ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia resta il primo partito, al 26,9%, anche se in calo di quasi l'1%. Tutte le forze politiche maggiori indietreggiano leggermente, mentre cresce ancora Futuro Nazionale (6,4%, a +1% sul Carroccio). In lieve ripresa anche Italia Viva, Azione e +Europa. Sulla rottura tra il presidente Usa e Meloni la maggior parte degli italiani pensa che la premier debba spingere per un atlantismo senza il tycoon

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Campo largo a Napoli, contestati i 4 leader. Solidarietà di Meloni

Politica

I leader del Campo largo hanno dato il via alla campagna elettorale del 2027. Presenti la...

Campo Largo, Conte: "Subito salario minimo". Schlein: "No divisioni"

Politica

Alla manifestazione di Napoli, il leader del M5s attacca: "Al governo stanno impoverendo il...

Da sinistra, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni durante una manifestazione del campo largo in piazza del Gesù, a Napoli, 8 luglio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

Vertice Nato, Meloni: "Rispettiamo impegni, ma in modo sostenibile"

Politica

Sulle spese per la Difesa, la premier, in conferenza stampa ad Ankara, ha specificato:...

Vannacci a Viareggio: al coro "Bella Ciao" la moglie fa il dito medio

Politica

Il leader di Futuro Nazionale stava passeggiando con la consorte quando un gruppo di strada ha...

La riforma sui concorsi universitari è legge: cosa prevede

Politica

Montecitorio ha approvato definitivamente il disegno di legge sulle procedure di reclutamento,...

Politica: I più letti