"La prima misura quando saremo al governo sarà il salario minimo. Il salario giusto del governo Meloni è una presa in giro. Stanno impoverendo il Paese, dobbiamo mandarli a casa per questo". Così Giuseppe Conte, presidente M5s, sul palco del primo appuntamento del Campo Largo che si è tenuto stasera, in piazza del Gesù, a Napoli, e a cui hanno preso parte anche Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs). Attacchi all'esecutivo di Giorgia Meloni arrivano anche dalla leader del Pd, che incalza: "Non ci serve un granché una presidente del Consiglio donna se non migliora le condizioni delle altre donne". E poi promette: "Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e andremo uniti a vincere le prossime elezioni".

Schlein: "Destra affossa proposte che servono alle famiglie"



Schlein ha proseguito nel suo intervento spiegando: "Immaginate una Italia in cui, quando nasce un figlio, hai cinque mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori: aiutiamo anche i padri. Questa è un'altra proposta unitaria anche con le altre opposizioni, e non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per autonomi o chi non è sposato". "La destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane", ha aggiunto, "se si vuole contrastare la denatalità bisogna combattere la precarietà. La destra ha usato come scusa che non ci sono le coperture, poi ha trovato i soldi per il Ponte di Messina o le prigioni in Albania".

Schlein: "Da settembre lavoreremo al programma"

Poi la leader del Pd ha dato delle indicazioni anche sulle tempistiche: "Da settembre lavoreremo per il programma dell'alternativa, tra le persone, con associazioni, categorie, corpi intermedi. Ma non partiamo da zero, tante proposte unitarie già tracciano una visione comune per il Paese. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista".

Bonelli: "Governo fa guerra ai poveri". Fratoianni: "Basta divisioni"

"La nostra alleanza dà fastidio a qualcuno ma se ne facciano una ragione, ci siamo e siamo pronti a vincere con un programma forte", ha detto, dal palco dell'evento, Angelo Bonelli (Avs). "Pensiamo solo all'emergenza climatica, milioni di persone in povertà energetica che non possono pagare le bollette, e un governo che fa la guerra ai poveri invece che alla povertà". Mentre Nicola Fratoianni (sempre Avs) ha ricordato: "Il fatto politico è che siamo qui insieme uniti per dire a questo Paese che lo cambieremo, che siamo uniti che non ci divideremo più, non faremo più il regalo fatto alla destra nel 2002 per cambiare questo Paese". "Siamo qui insieme non per caso", ha aggiunto, "siamo qui perché in questi anni abbiamo costruito l'architrave dell'alternativa. Dove sta il programma? Sta nel salario minimo, sta nello stop del commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania".