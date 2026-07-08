Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campo Largo, Conte: "Prima misura salario minimo". Schlein: "Non ci divideremo più"

Politica
©Ansa

Alla manifestazione di Napoli, il leader del M5s attacca: "Al governo stanno impoverendo il Paese, dobbiamo mandarli a casa per questo". La leader del Pd critica Meloni: "Non ci serve una premier donna se non aiuta le donne". Fratoianni assicura: "Non ci divideremo più". Bonelli: "Il governo fa la guerra ai poveri invece che alla povertà"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

"La prima misura quando saremo al governo sarà il salario minimo. Il salario giusto del governo Meloni è una presa in giro. Stanno impoverendo il Paese, dobbiamo mandarli a casa per questo". Così Giuseppe Conte, presidente M5s, sul palco del primo appuntamento del Campo Largo che si è tenuto stasera, in piazza del Gesù, a Napoli, e a cui hanno preso parte anche Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs). Attacchi all'esecutivo di Giorgia Meloni arrivano anche dalla leader del Pd, che incalza: "Non ci serve un granché una presidente del Consiglio donna se non migliora le condizioni delle altre donne". E poi promette: "Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e andremo uniti a vincere le prossime elezioni".

Campo Largo Napoli
Da sinistra, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni durante una manifestazione del campo largo in piazza del Gesù, a Napoli, 8 luglio 2026 - ©Ansa

Schlein: "Destra affossa proposte che servono alle famiglie"

Schlein ha proseguito nel suo intervento spiegando: "Immaginate una Italia in cui, quando nasce un figlio, hai cinque mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori: aiutiamo anche i padri. Questa è un'altra proposta unitaria anche con le altre opposizioni, e non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per autonomi o chi non è sposato". "La destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane", ha aggiunto, "se si vuole contrastare la denatalità bisogna combattere la precarietà. La destra ha usato come scusa che non ci sono le coperture, poi ha trovato i soldi per il Ponte di Messina o le prigioni in Albania".

Schlein: "Da settembre lavoreremo al programma"

Poi la leader del Pd ha dato delle indicazioni anche sulle tempistiche: "Da settembre lavoreremo per il programma dell'alternativa, tra le persone, con associazioni, categorie, corpi intermedi. Ma non partiamo da zero, tante proposte unitarie già tracciano una visione comune per il Paese. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista".

Bonelli: "Governo fa guerra ai poveri". Fratoianni: "Basta divisioni"

"La nostra alleanza dà fastidio a qualcuno ma se ne facciano una ragione, ci siamo e siamo pronti a vincere con un programma forte", ha detto, dal palco dell'evento, Angelo Bonelli (Avs). "Pensiamo solo all'emergenza climatica, milioni di persone in povertà energetica che non possono pagare le bollette, e un governo che fa la guerra ai poveri invece che alla povertà". Mentre Nicola Fratoianni (sempre Avs) ha ricordato: "Il fatto politico è che siamo qui insieme uniti per dire a questo Paese che lo cambieremo, che siamo uniti che non ci divideremo più, non faremo più il regalo fatto alla destra nel 2002 per cambiare questo Paese". "Siamo qui insieme non per caso", ha aggiunto, "siamo qui perché in questi anni abbiamo costruito l'architrave dell'alternativa. Dove sta il programma? Sta nel salario minimo, sta nello stop del commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania".

Approfondimento

Ricchezza in Italia: la forbice della disuguaglianza si allarga ancora

La protesta di Potere al Popolo

La manifestazione del Campo Largo, iniziata verso le 19.30, è stata segnata, inizialmente, dalla protesta di un gruppo di esponenti di Potere al popolo che hanno provato a impedire gli interventi dal palco. Nicola Fratoianni è quindi sceso tra la folla per provare a dialogare con i contestatori. Poi l'evento è ripreso.

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/13
Politica

Sondaggio: italiani non si fidano di Trump. Partiti, allunga Vannacci

Secondo l'ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia resta il primo partito, al 26,9%, anche se in calo di quasi l'1%. Tutte le forze politiche maggiori indietreggiano leggermente, mentre cresce ancora Futuro Nazionale (6,4%, a +1% sul Carroccio). In lieve ripresa anche Italia Viva, Azione e +Europa. Sulla rottura tra il presidente Usa e Meloni la maggior parte degli italiani pensa che la premier debba spingere per un atlantismo senza il tycoon

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Vertice Nato, Meloni: "Rispettiamo impegni, ma in modo sostenibile"

Politica

Sulle spese per la Difesa, la premier, in conferenza stampa ad Ankara, ha specificato:...

Vannacci a Viareggio: al coro "Bella Ciao" la moglie fa il dito medio

Politica

Il leader di Futuro Nazionale stava passeggiando con la consorte quando un gruppo di strada ha...

La riforma sui concorsi universitari è legge: cosa prevede

Politica

Montecitorio ha approvato definitivamente il disegno di legge sulle procedure di reclutamento,...

Luigi Di Maio compie 40 anni: storia e carriera politica

Politica

Intervistato pochi giorni fa dal Corriere della sera, l'ex esponente di spicco del Movimento 5...

Risultati elezioni provinciali a Isernia, gli eletti in Consiglio

Politica

La lista di centrosinistra “Insieme per la Provincia” ha ottenuto 51.652 preferenze e sei seggi,...

Politica: I più letti