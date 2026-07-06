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Risultati elezioni provinciali a Isernia, gli eletti in Consiglio

Politica
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La lista di centrosinistra “Insieme per la Provincia” ha ottenuto 51.652 preferenze e sei seggi, mentre quella di centrodestra “Autonomia e Identità” ha raccolto 39.889 voti e quattro seggi

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Vittoria del centrosinistra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia, alle quali - essendo un’elezione di secondo livello - hanno espresso la loro preferenza solo gli amministratori del territorio e non i cittadini. La lista “Insieme per la Provincia” ha ottenuto 51.652 preferenze e sei seggi, mentre la lista di centrodestra “Autonomia e Identità” ne ha raccolte 39.889 e quattro seggi.

Gli eletti

Per la lista “Insieme per la Provincia” sono stati eletti: Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Giuseppe Centracchio, Candido Paglione, Sara Ferri e Anna Ferreri.Per “Autonomia e Identità” invece: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo.

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