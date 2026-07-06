Risultati elezioni provinciali a Isernia, gli eletti in Consiglio

La lista di centrosinistra “Insieme per la Provincia” ha ottenuto 51.652 preferenze e sei seggi, mentre quella di centrodestra “Autonomia e Identità” ha raccolto 39.889 voti e quattro seggi

Vittoria del centrosinistra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia, alle quali - essendo un’elezione di secondo livello - hanno espresso la loro preferenza solo gli amministratori del territorio e non i cittadini. La lista “Insieme per la Provincia” ha ottenuto 51.652 preferenze e sei seggi, mentre la lista di centrodestra “Autonomia e Identità” ne ha raccolte 39.889 e quattro seggi.