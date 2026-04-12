Risultati elezioni provinciali Barletta-Andria-Trani (BAT), gli eletti in ConsiglioPolitica
Le votazioni, come riportano diverse testate locali, hanno assegnato sei consiglieri al Centrodestra, cinque al Centrosinistra e una ad Avanti con la BAT
Oggi si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT). Nel computo dei voti ponderati, la distribuzione dei seggi ha assegnato sei consiglieri al Centrodestra, cinque al Centrosinistra e una ad Avanti con la BAT.
Gli eletti
Tra i 12 eletti in Consiglio risultano, secondo i dati diffusi da diverse testate locali:
- per il Centrodestra: Di Trani Pasquale, Glionna Bruna, Patruno Anna Marta, Vitrani Michele, Di Noia Pasquale, Preziosa Giorgia Maria;
- per il Centrosinistra: Bucci Lucia Marzia, Sanguedolce Gianluca, Todisco Vincenzo, Valente Edmondo, Quarta Vittorio Emanuele;
- per Avanti con la BAT: Lattanzio Salvatore.
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Le elezioni
Dal 2019 è presidente della Provincia il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, al secondo mandato. L'elezione di oggi non ha riguarda il presidente, perché al termine naturale della carica mancano ancora due anni, ma in Consiglio ci sono state numerose fibrillazioni sino alle dimissioni in massa di 10 consiglieri provinciali a febbraio, come forma di sfiducia. Lodispoto, però, nonostante le richieste sia del Centrosinistra che di rappresentanti di Centrodestra, non si è dimesso e ha indetto nuove elezioni. Il voto del consiglio della BAT è un test importante anche per le elezioni comunali di Andria e Trani a maggio.