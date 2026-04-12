Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Risultati elezioni provinciali Barletta-Andria-Trani (BAT), gli eletti in Consiglio

Politica
©IPA/Fotogramma

Le votazioni, come riportano diverse testate locali, hanno assegnato sei consiglieri al Centrodestra, cinque al Centrosinistra e una ad Avanti con la BAT

ascolta articolo

Oggi si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT). Nel computo dei voti ponderati, la distribuzione dei seggi ha assegnato sei consiglieri al Centrodestra, cinque al Centrosinistra e una ad Avanti con la BAT. 

Gli eletti

Tra i 12 eletti in Consiglio risultano, secondo i dati diffusi da diverse testate locali:

 

  • per il Centrodestra: Di Trani Pasquale, Glionna Bruna, Patruno Anna Marta, Vitrani Michele, Di Noia Pasquale, Preziosa Giorgia Maria;
  • per il Centrosinistra: Bucci Lucia Marzia, Sanguedolce Gianluca, Todisco Vincenzo, Valente Edmondo, Quarta Vittorio Emanuele;
  • per Avanti con la BAT: Lattanzio Salvatore.

Approfondimento

Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomo

Le elezioni

Dal 2019 è presidente della Provincia il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, al secondo mandato. L'elezione di oggi non ha riguarda il presidente, perché al termine naturale della carica mancano ancora due anni, ma in Consiglio ci sono state numerose fibrillazioni sino alle dimissioni in massa di 10 consiglieri provinciali a febbraio, come forma di sfiducia. Lodispoto, però, nonostante le richieste sia del Centrosinistra che di rappresentanti di Centrodestra, non si è dimesso e ha indetto nuove elezioni. Il voto del consiglio della BAT è un test importante anche per le elezioni comunali di Andria e Trani a maggio.

Politica: Altre notizie

Gianroberto Casaleggio, 10 anni dalla morte: vita e carriera politica

Politica

Il 12 aprile 2016 moriva a 61 anni Gianroberto Casaleggio, imprenditore e co-fondatore del...

9 foto

Sergio Mattarella premia 28 giovani come "Alfieri della Repubblica"

Politica

Il tema, che ha ispirato la scelta di questa edizione "Sperimentare e comunicare la solidarietà",...

Iran e Libano, Meloni telefona ad Al Sisi: "Sostegno ai negoziati"

Politica

Al centro del colloquio tra i due leader la situazione in Medio Oriente alla viglia dei colloqui...

Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: "Difficile restare"

Politica

L'esponente di Sinistra per Israele rende pubblica la sua posizione in un post. Poi in una nota...

Forza Italia, Tajani incontra i Berlusconi: "Fiducia rinnovata"

Politica

L'incontro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese è durato circa quattro ore e si è svolto "in...

Politica: I più letti