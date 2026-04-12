Oggi si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT). Nel computo dei voti ponderati, la distribuzione dei seggi ha assegnato sei consiglieri al Centrodestra, cinque al Centrosinistra e una ad Avanti con la BAT.

Le elezioni

Dal 2019 è presidente della Provincia il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, al secondo mandato. L'elezione di oggi non ha riguarda il presidente, perché al termine naturale della carica mancano ancora due anni, ma in Consiglio ci sono state numerose fibrillazioni sino alle dimissioni in massa di 10 consiglieri provinciali a febbraio, come forma di sfiducia. Lodispoto, però, nonostante le richieste sia del Centrosinistra che di rappresentanti di Centrodestra, non si è dimesso e ha indetto nuove elezioni. Il voto del consiglio della BAT è un test importante anche per le elezioni comunali di Andria e Trani a maggio.