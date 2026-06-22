Silvia Sardone, la candidata di Salvini per le comunali di Milano 2027

Circa diecimila milanesi hanno partecipato ai gazebo della Lega per indicare le priorità e il candidato sindaco in vista del 2027. Matteo Salvini ha proposto il nome della vicesegretaria del Carroccio, rilanciando sui temi di scurezza, costo della vita e casa. Sardone si è detta disponibile anche a primarie di coalizione ascolta articolo

Sono diecimila i milanesi che, secondo la Lega, hanno partecipato ai 38 gazebo allestiti in città per indicare un possibile candidato sindaco e le priorità in vista delle comunali di Milano del 2027. Il partito parla di "grande partecipazione" e di un risultato che "supera le aspettative", sottolineando "soddisfazione per l'ampia adesione registrata, nonostante le elevate temperature di questi giorni, da parte non solo di elettori leghisti, ma del centrodestra in generale". I risultati della consultazione tra i sostenitori del partito, fa sapere la Lega, saranno resi noti nella mattinata del 22 giugno.

Salvini: "Mi piacerebbe Sardone candidata sindaca per Milano" "Un candidato sindaco per Milano che mi piacerebbe si chiama Sardone", ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a un gazebo del Carroccio per Milano, spiegando che "conosce Milano e ama Milano" anche se "non mi interessa il titolo 'la Lega vuole il sindaco'". Il leader del Carroccio ha richiamato i temi che ritiene prioritari: costo della vita, accesso alla casa, sicurezza e uso dei taser per la Polizia locale, criticando lo stallo attribuito alla sinistra.

Chi è Silvia Sardone Sardone è europarlamentare della Lega per Salvini Premier dal 2019 e vicesegretaria federale dal maggio 2025. Laureata con lode in Giurisprudenza alla Bocconi nel 2007, ha proseguito la formazione con un dottorato in relazioni del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, conseguito nel 2011. Specializzata in diritto del lavoro, ha svolto la pratica in uno studio milanese. In politica entra giovanissima: eletta nel 2006 nel Consiglio di Zona 2 di Milano con Forza Italia, confermata nel 2008 con il Popolo della Libertà, resta in carica fino al 2016. Nel 2018 lascia Forza Italia ed entra nella Lega.

Il confronto nel centrodestra Salvini ha spiegato che i risultati dei gazebo saranno condivisi con gli alleati, auspicando una decisione entro l'estate. "La Lega - ha sottolineato - non imporrà nessuno ma riteniamo di avere donne e uomini e idee da offrire". Riferendosi al possibile candidato del centrosinistra, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, il leader della Lega ha affermato che per lui "è assolutamente battibile. Non so come sceglieranno il candidato a sinistra ma non ho paura. L'unica cosa che temo - ha concluso - sono i tempi lunghi del centrodestra come l'ultima volta perché quando arrivi a offrire il candidato sindaco a poche settimane dalle elezioni è chiaro che i milanesi non ci stanno".