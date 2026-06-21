Gemona del Friuli, Meloni a Raduno Alpini del Triveneto

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo verso Gemona del Friuli per una visita a sorpresa in occasione del Raduno del terzo Raggruppamento Alpini del Triveneto. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, concludendo il suo intervento alla manifestazione, ha annunciato l’imminente arrivo della premier. L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante: ricorre il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì.

Ciriani: "Alpini ci sono sempre stati nel momento del bisogno"

"Mi hanno insegnato che con gli Alpini bisogna parlare poco e con il cuore quindi sarò molto breve. È una grande passione parlare da qui ancora una volta per chi come me viene da una famiglia di alpini e per chi come me è friulano. Sappiamo che essere friulani ed alpini è praticamente la stessa cosa", ha detto il ministro Ciriani, parlando al Raduno degli Alpini. Poi ha ringraziato per la "solidarietà vera" manifestata 50 anni fa in occasione del terremoto in Friuli "da tanti alpini e da tanti soldati giunti da ogni parte d'Italia. Un amico si vede nel momento del bisogno e gli alpini nel momento del bisogno ci sono sempre stati".

La terza giornata del raduno

Quella di oggi è la terza e ultima giornata del Raduno del 3° raggruppamento Ana Triveneto. Oggi è il momento più importante dell'evento, cominciato con l'arrivo alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli del Treno storico degli Alpini. Partito da Treviso alle 6 con circa duecento persone a bordo, è giunto in Friuli intorno alle 8:30. Gli alpini, concluso l'ammassamento e resi gli onori alle autorità e ai Gonfaloni dei Comuni e al Labaro nazionale ANA, sfilano in corteo per il centro di Gemona. Intorno alle 13.00 è previsto il passaggio della Stecca dalla Sezione Ana di Gemona a quella di Treviso. Infine, alle 18.00 ci sarà la cerimonia di Ammainabandiera. Al raduno vari esponenti politici, tra i quali il senatore della Lega Marco Dreosto (Lega), la europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) le assessore regionali Barbara Zilli e Cristina Amirante.