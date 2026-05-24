Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

L’Europa e la dichiarazione d’indipendenza

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

Ora che è chiaro che non ci sia più nessuna comunione d’intenti transatlantica, si impone l'urgenza di un progetto politico europeo. Alcuni gesti compiuti dall’Italia negli ultimi giorni verso Bruxelles, sembrano dire che qualcosa muove anche il governo italiano verso questa nuova consapevolezza.

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ