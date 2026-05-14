In un'intervista al Corriere della Sera, la segretaria del Pd spiega: "Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente" ascolta articolo

Il confronto tra maggioranza e opposizione sulla riforma elettorale? ''Solo un governo che vive chiuso nel palazzo da tre anni può pensare che questa sia la priorità. L’indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite e la destra che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è irricevibile'', ha detto in un'intervista al Corriere della Sera la segretaria del Pd Elly Schlein. ''Come possono pensare di dialogare sull’antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente'', ha aggiunto.

"Noi al governo vincendo elezioni con alleanza progressista" "Dopo aver forzato le procedure parlamentari in numerose occasioni - ha sottolineanto ancora la leader dem - fa queste affermazioni come se non avesse già negato, e con lei il resto del centrodestra, il confronto che noi avevamo chiesto in questi anni su salari, sanità e congedi. La disponibilità esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro perché alla prova dei fatti hanno sempre fatto il contrario". Poi ha spiegato: "Noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo ricostruito in questi anni. Non esistono altre opzioni: questo è il mandato che io ho ricevuto dai nostri elettori. Nessuna disponibilità alle larghe intese". Vedi anche Renzi a Sky TG24: "Nucleare è una tecnologia che serve"