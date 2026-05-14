In un'intervista al Corriere della Sera, la segretaria del Pd spiega: "Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente"
Il confronto tra maggioranza e opposizione sulla riforma elettorale? ''Solo un governo che vive chiuso nel palazzo da tre anni può pensare che questa sia la priorità. L’indicazione venuta dal referendum è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite e la destra che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è irricevibile'', ha detto in un'intervista al Corriere della Sera la segretaria del Pd Elly Schlein. ''Come possono pensare di dialogare sull’antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente'', ha aggiunto.
"Noi al governo vincendo elezioni con alleanza progressista"
"Dopo aver forzato le procedure parlamentari in numerose occasioni - ha sottolineanto ancora la leader dem - fa queste affermazioni come se non avesse già negato, e con lei il resto del centrodestra, il confronto che noi avevamo chiesto in questi anni su salari, sanità e congedi. La disponibilità esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro perché alla prova dei fatti hanno sempre fatto il contrario". Poi ha spiegato: "Noi andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo ricostruito in questi anni. Non esistono altre opzioni: questo è il mandato che io ho ricevuto dai nostri elettori. Nessuna disponibilità alle larghe intese".
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"Dal governo quattro anni di retorica"
"Quello che mi pare grave - spiega la segretaria Pd - è che non abbia un programma chi sta al governo oggi, perché sono quattro anni che vanno avanti con la retorica dei record mentre abbiamo tre anni di calo della produzione industriale, abbiamo tra i salari più bassi di Europa, le bollette invece tra le più alte, e abbiamo sei milioni di italiani che non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Se lei fosse al governo ora quali sarebbero le sue tre priorità? "È semplice: sanità, lavoro ed energia", ha concluso Schlein.
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Elly Schlein compie 40 anni, la carriera della segretaria del Pd
Nata il 4 maggio 1985 a Lugano, in Svizzera, la segretaria del Partito Democratico è la prima donna e la più giovane politica a guidare il partito. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna, si dedica all'attivismo nell'associazionismo studentesco. Dopo l'elezione al Parlamento europeo nel 2014, si candida alle regionali in Emilia-Romagna nel 2020, dove viene nominata vicepresidente e assessora regionale al Welfare, politiche giovani e Patto per il Clima. Nel 2023 vince le primarie del Pd con il 54% dei voti