Nell’incontro fra la presidente del Consiglio e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, si cercherà di trovare una sintesi tra le diverse sensibilità politiche in merito ai nomi per le presidenze della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e dell’Autorità per la concorrenza e il mercato. Sul tavolo anche gli incontri di venerdì con l’inviato di Trump Marco Rubio

È atteso per oggi il vertice di maggioranza in cui potrebbe essere definita l'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob (per cui servirà poi una delibera del Cdm, che potrebbe riunirsi giovedì) e Antitrust (il mandato di Roberto Rustichelli è scaduto ieri e il successore sarà nominato dai presidenti di Camera e Senato). Un incontro a cui partecipano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e nel quale si parlerà anche della postura da tenere negli incontri con l’inviato di Trump Marco Rubio, che venerdì sarà ricevuto alla Farnesina da Tajani e poi a Palazzo Chigi da Meloni.