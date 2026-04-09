L’attuale amministratore delegato di Eni rimane dunque in carica, mentre Giuseppina Di Foggia è indicata come presidente. Alla presidenza di Leonardo, Francesco Macrì: non vengono dunque confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Restano al loro posto invece i vertici di Enel

Il governo e il ministero dell’Economia hanno espresso l’indicazione che Claudio Descalzi resti come amministratore delegato di Eni, e Giuseppina Di Foggia diventi la presidente. Inoltre, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo, il ministero dell'Economia, in quanto azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad e il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Infine, per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel, il ministero dell'Economia si è espresso per la conferma di Flavio Cattaneo come amministratore delegato e di Paolo Scaroni come presidente.

Che cosa cambia a Eni

La novità è rappresentata dalla presidenza attribuita a Giuseppina Di Foggia, attuale amministratore delegato e direttore generale di Terna - società per la quale non sono state fornite le indicazioni sui vertici - e che prende il posto di Giuseppe Zafarana. "Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Eni”, è scritto nel comunicato diffuso dal ministero dell'Economia, “convocata per il prossimo 6 maggio, il Mef - titolare del 2,16% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all'82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91% - ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: 1. Giuseppina di Foggia (presidente); 2. Claudio Descalzi (ad); 3. Matteo Petrella (consigliere); 4. Cristina Sgubin (consigliere); 5. Benedetta Fiorini (consigliere); 6. Stefano Cappiello (consigliere)". Il Mef ha indicato anche per il nuovo collegio sindacale i seguenti nomi: 1. Marcella Caradonna (effettivo); 2. Andrea Parolini (effettivo); 3. Mauro Zanin (effettivo); 4. Giulia de Martino (supplente).

A Enav Pallalardo presidente e de Biasio ad

E ancora, Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato: sono queste le indicazioni per i vertici di Enav fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche.

Giorgetti: “Grazie ai uscenti, buon lavoro a chi rimane e arriva”

Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti "ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l'impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati".