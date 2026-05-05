Il leader del Carroccio critica i volantini in arabo e richiama ai valori del movimento. La Lega lombarda valuta responsabilità dopo il voto, segnalando post ritenuti non integrativi
I due candidati islamici per le comunali a Vigevano, nel Pavese, "non rappresentano la Lega" e "chi li ha candidati ha sbagliato". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano, intervenendo sulle polemiche interne al partito per la presenza dei due nomi nelle liste del Carroccio.
La posizione di Salvini
"Il problema non è l'etnia o la religione, abbiamo candidato e abbiamo rappresentanti nei Comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni. Non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o fare un volantino col velo, quella è un'altra storia", ha aggiunto Salvini.
La posizione della Lega lombarda
Sulla vicenda è intervenuto anche Massimiliano Romeo, senatore e segretario della Lega lombarda, spiegando che il partito regionale "appena saputo ha preso immediatamente le distanze. Poi, nel rispetto del candidato sindaco e della lista, e anche per non enfatizzare ulteriormente il caso, abbiamo deciso di affrontare dopo le elezioni il tema delle responsabilità di queste scelte, e ognuno si prenderà le proprie". "Il punto non è il loro essere musulmani", ha precisato Romeo. "Ma i post che hanno fatto sui social non sono per nulla un esempio di integrazione e questo contrasta con i valori del nostro movimento".
Potrebbe interessarti
Meloni e Forza Italia frenano la Lega sul patto di stabilità
YouTrend per Sky TG24/Ipa
Sondaggio, Israele è considerato un alleato dall'11% degli italiani
Secondo quanto emerge dalla rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Israele è indicato come rivale dal 25% degli intervistati. Sui negoziati tra Usa e Iran cresce lievemente l’ottimismo, ma 7 su 10 ritengono probabile che la guerra riprenda. Tra gli altri temi, il Patto di stabilità e crescita: quasi metà degli italiani vuole rispettare il tetto del 3%, ma accetta l’idea di superarlo per spese mirate. Sull’energia, italiani divisi tra rinnovabili e nucleare. Lavoro: priorità sono taglio del cuneo e salario minimo