LLa premier italiana è intervenuta a margine del vertice informale Ue di Cipro. Sulla guerra tra Russia ed Ucraina ha precisato che deve essere il leader russo a fare dei passi in avanti

La presidente del Consiglio ha poi aggiunto che non vede "positivamente" la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato: "Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell'Alleanza, colonna europea che deve essere complementare."

"Non ho sentito Trump, con gli Usa i rapporti sono sempre solidi". A dirlo è la premier italiana Giorgia Meloni a margine del vertice dell'Ue a Cipro. Tornando poi sulle spese per la difesa Meloni ha precisato: "non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti. Le spese per la difesa restano importanti ma se abbiamo il problema dell'energia, capite che c'è una priorità che purtroppo viene prima". "Bisogna adattare le proprie posizioni a un contestro che sta cambiando", ha aggiunto Meloni. ( GUERRA IRAN-USA, LA DIRETTA )

Sull'Ucraina

Sull'ipotesi di invitare Vladimir Putin al G20 "io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti", ha Giorgia Meloni ai cronisti. "Credo sia il momento di pretenderlo" dalla Russia, ha aggiunto.

Israele e Libano

"Una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano è necessaria. Il ruolo che gioca l'Italia può fare la differenza. Ne ho parlato con Aoun. Bisogna cercare una cornice legale" ha aggiungo Meloni parlando del ruolo dell'Unifil.