Meloni: non ho sentito Trump, ma rapporti solidi. Ucraina? Chiediamo passi avanti a PutinPolitica
LLa premier italiana è intervenuta a margine del vertice informale Ue di Cipro. Sulla guerra tra Russia ed Ucraina ha precisato che deve essere il leader russo a fare dei passi in avanti
"Non ho sentito Trump, con gli Usa i rapporti sono sempre solidi". A dirlo è la premier italiana Giorgia Meloni a margine del vertice dell'Ue a Cipro. Tornando poi sulle spese per la difesa Meloni ha precisato: "non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti. Le spese per la difesa restano importanti ma se abbiamo il problema dell'energia, capite che c'è una priorità che purtroppo viene prima". "Bisogna adattare le proprie posizioni a un contestro che sta cambiando", ha aggiunto Meloni. (GUERRA IRAN-USA, LA DIRETTA)
La presidente del Consiglio ha poi aggiunto che non vede "positivamente" la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato: "Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell'Alleanza, colonna europea che deve essere complementare."
Sull'Ucraina
Sull'ipotesi di invitare Vladimir Putin al G20 "io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti", ha Giorgia Meloni ai cronisti. "Credo sia il momento di pretenderlo" dalla Russia, ha aggiunto.
Israele e Libano
"Una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano è necessaria. Il ruolo che gioca l'Italia può fare la differenza. Ne ho parlato con Aoun. Bisogna cercare una cornice legale" ha aggiungo Meloni parlando del ruolo dell'Unifil.
Il Patto di stabilità
"Anche i tedeschi si rendono conto di quanto sia difficile la situazione e le difficoltà a cui andiamo incontro. C'è la volontà di venirsi incontro, capisco le diversità e i vincoli costituzionali degli altri. Si parte da posizioni distanti, ma stiamo cercando di avvicinarsi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, in riferimento al Patto di stabilità. "Io non penso di dover riferire alla stampa italiana quali sono le preoccupazioni del cancelliere tedesco. C'è sicuramente la volontà di venirsi incontro, cioè di trovare delle soluzioni che possano andare bene per tutti", ha spiegato. Con la Germania "sicuramente non trovo una chiusura nel senso di dire 'non ci interessa'. Tutti capiscono che in ogni caso quando il problema impatta su alcuni Stati membri, alla fine, siccome le nostre economie sono interconnesse, arriva anche agli altri", ha aggiunto la premier, concludendo: "Chiaramente si parte da posizioni leggermente distanti ma stiamo tentando di avvicinarci. "Io ho posto" il problema con la chiarezza che non ho fatto mancare ieri sull'energia, e che non ho fatto mancare oggi sul bilancio."