Governo, nominati 5 nuovi sottosegretari: da Dell'Utri a Baldoni

A giurare nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sono stati Alberto Balboni che prenderà il posto di Andrea Delmastro alla Giustizia, Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Giampiero Cannella alla Cultura e Massimo Dell'Utri agli Esteri

Il Consiglio del Ministri ha nominato cinque nuovi sottosegretari che andranno a coprire le caselle vacanti. A giurare davanti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, sono stati Alberto Balboni (Fratelli d'Italia) che andrà alla Giustizia, Paolo Barelli (Forza Italia) ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto (Lega) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura e Massimo Dell'Utri (Noi Moderati) agli Esteri.

Chi sono i nuovi sottosegretari

I sottosegretari sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il ministro interessato sentito il Consiglio dei ministri, poi giurano nelle mani del premier. Tra i nomi di Fratelli d'Italia scelti dalla premier figurano Balboni, attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato che subentrerà alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro, e Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, promosso al governo come sottosegretario alla Cultura. Barelli ricoprirà il ruolo di sottosegratrio ai Rapporti con il Parlamento, Bizzotto sostituirà il collega leghista Massimo Bitonci al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e infine Dell'Utri andrà alla Farnesina.

Salvini: “Le nomine dei sottosegretari sono condivise”

Le nome dei cinque sottosegretari sono “condivise”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Essendo io a Firenze, evidentemente non posso essere anche in Consiglio dei Ministri, però ci sono le nomine dei sottosegretari che sono condivise, quindi lo possono fare anche senza di me", ha aggiunto, a margine di un sopralluogo al cantiere della nuova stazione ferroviaria Av di Firenze.