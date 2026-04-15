Battibecchi tra Francesca Pascale e Marta Fascina, cosa si sono dette

L'ultima compagna del Cavaliere ha smentito le ipotesi di un riavvicinamento tra Pascale e la famiglia Berlusconi, affermando che il suo nome non avrebbe alcun peso nelle dinamiche interne. La replica è netta: "Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento"
Battibecchi tra Marta Fascina e Francesca Pascale. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi, parlando con Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, ha commentato positivamente la direzione di rinnovamento di Forza Italia voluta da Marina e Pier Silvio Berlusconi dopo l'esito negativo del referendum. Si è poi soffermata su Francesca Pascale, anche lei in passato legata a Silvio Berlusconi e recentemente tornata al centro di alcune discussioni interne al partito. Si sarebbe parlato di lei nel vertice che ha visto riuniti Tajani, Gianni Letta, i figli di Berlusconi e l'ad di Fininvest Danilo Pellegrino. "Io non voglio parlare di quella persona – ha detto Fascina – ma quell'ipotesi è stata smentita, lei non conta niente".
La risposta di Francesca Pascale
La reazione di Francesca Pascale non si è fatta attendere. Sentita dal Fatto Quotidiano ha detto: "Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica". Poi ha aggiunto: "Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po' diversa".
Il dibattito sul rinnovamento di Forza Italia
Da tempo Francesca Pascale sostiene la necessità di un rinnovamento del partito. Lei stessa, inoltre, ha ribadito al Fatto che: "Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi, la stessa cosa fa la famiglia. Pensare che ci sia sempre qualcuno dietro è offensivo per entrambi"
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