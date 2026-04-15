Battibecchi tra Francesca Pascale e Marta Fascina, cosa si sono dette

L'ultima compagna del Cavaliere ha smentito le ipotesi di un riavvicinamento tra Pascale e la famiglia Berlusconi, affermando che il suo nome non avrebbe alcun peso nelle dinamiche interne. La replica è netta: "Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento" ascolta articolo

Battibecchi tra Marta Fascina e Francesca Pascale. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi, parlando con Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, ha commentato positivamente la direzione di rinnovamento di Forza Italia voluta da Marina e Pier Silvio Berlusconi dopo l'esito negativo del referendum. Si è poi soffermata su Francesca Pascale, anche lei in passato legata a Silvio Berlusconi e recentemente tornata al centro di alcune discussioni interne al partito. Si sarebbe parlato di lei nel vertice che ha visto riuniti Tajani, Gianni Letta, i figli di Berlusconi e l'ad di Fininvest Danilo Pellegrino. "Io non voglio parlare di quella persona – ha detto Fascina – ma quell'ipotesi è stata smentita, lei non conta niente".

La risposta di Francesca Pascale La reazione di Francesca Pascale non si è fatta attendere. Sentita dal Fatto Quotidiano ha detto: "Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica". Poi ha aggiunto: "Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po' diversa".