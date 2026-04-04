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Politica

L’affaire Piantedosi-Conte e le cose serie

Massimo Leoni

Massimo Leoni
©Getty

La rivelazione della conduttrice Claudia Conte, che ha dichiarato di avere una relazione con il ministro dell'interno, è in primo piano e rappresenta una grana per Giorgia Meloni, ma cose più serie, e di ben altro impatto, minacciano la vita residua del governo e – insieme – la salute del sistema Italia

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