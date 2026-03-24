A livello regionale il 54,58% dei votanti si è espresso contro la riforma, mentre i favorevoli si sono fermati al 45,42%. Ma il vero exploit è stato nella Capitale, dove il No ha stravinto con il 60,31% mentre il Sì si è fermato al 39,69%

Roma traina la vittoria del No nel Lazio, complice anche l'affluenza record. Il Sì vince nelle altre province, ma non riesce a contenere l'onda d'urto della Capitale. Nel Lazio il No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si afferma con il 54,58%, mentre il Sì si ferma al 45,42%. Ma l'exploit è nella Capitale dove il No stravince con il 60,31% mentre il Sì si ferma al 39,69%. La riforma voluta dal governo Meloni viene bocciata in tutti i Municipi di Roma, anche nel VI, quello di Tor Bella Monaca, l'unico guidato dal centrodestra. Anche qui il No ha ottenuto il 53,97%, un risultato più contenuto, complice anche l'affluenza più bassa. Il pienone, con il 67%, è arrivato nell'VIII municipio (Appia Antica), dove il popolo del no è andato a votare in massa.

Il No prevale anche nella provincia capitolina

La mobilitazione del centrosinistra contro la riforma, chiamata anche dal sindaco Roberto Gualtieri, è arrivata con una partecipazione al voto da record: ha votato il 64,26% degli aventi diritto e l'affluenza del 33,11% delle regionali del 2023 sembra un ricordo lontano. "Abbiamo vinto. È stata fermata una riforma inutile e pericolosa. A Roma c'è stata forte affermazione del No, e ci fa piacere", ha scandito Gualtieri. Una mobilitazione che, secondo alcuni, potrebbe essere di buon auspicio anche in vista delle elezioni comunali del 2027 per il sindaco che cerca la riconferma, immaginando un campo il più largo possibile. Anche in provincia di Roma il No ha vinto con il 57,46% contro il 42,54% del Si.

Percentuale più alta per il Sì a Viterbo

Cambia il quadro nelle altre province, dove il centrodestra governa i capoluoghi e si è affermato nelle regionali del 2023 che lo hanno portato alla guida della Regione. In Ciociaria vince il Sì con il 52,53%, contro il 47,47% del No e a Frosinone il Sì supera il 53%. Anche in provincia di Latina vince il Sì con il 53,54% contro il 46,46% del No, a Latina città il Si arriva al 54,89%. In provincia di Rieti il Sì si afferma con il 53,13% contro il 46,87% del No. La miglior prova il Sì la dà nella Tuscia, con il 56,33% rispetto al 43,67% del No. Il record a Viterbo con il 57,08%.