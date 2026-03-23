Post referendum giustizia: i rischi e le opportunità

Dopo il referendum, segnale positivo di partecipazione ma resta un 40% di astensioni. Il governo appare stabile, pur tra tensioni e difficoltà economiche. Per l’opposizione, occasione di crescita senza trionfalismi. Resta incerto il rapporto tra politica e magistratura
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