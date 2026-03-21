Paolo Cirino Pomicino è morto. Nato a Napoli il 3 settembre 1939, l’ex ministro e membro della Democrazia Cristiana aveva 86 anni. Si è spento a Roma. Deputato per la Dc tra gli anni ’70 e ’90 e tra i leader del partito negli anni '80, fu al governo con Ciriaco De Mita e Giulio Andreotti. “Vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta”, ha confermato l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi: “La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. È stato un grande leader”.