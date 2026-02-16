Mattarella oggi a Torino per il centenario della morte di Gobetti

Il presidente della Repubblica è atteso alle 11 al Teatro Carignano per partecipare all'evento. Previsto anche l'annullo del francobollo commemorativo dedicato all'intellettuale antifascista, mentre la Mole Antonelliana si illuminerà con il suo volto
A meno di un mese dall’ultima tappa sotto la Mole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Torino per una nuova giornata istituzionale. Questa volta l’occasione è il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, figura centrale dell’antifascismo italiano. La cerimonia è prevista alle 11 al Teatro Carignano e segna l’avvio del calendario di iniziative promosso dal Comitato presieduto dal giurista ed ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Sarà lui a tenere una lectio magistralis dedicata all’intellettuale torinese, morto a Parigi a soli 24 anni per problemi di salute aggravati dalle violenze subite dai fascisti.
Gli eventi della giornata
Il programma prevede anche l’annullo di un francobollo commemorativo dedicato a Gobetti, mentre la Mole Antonelliana si illuminerà con il suo volto, omaggio simbolico a una delle personalità più significative della cultura politica del Novecento. L’ultima visita del Capo dello Stato risale al 20 gennaio, quando aveva preso parte all’evento "430 anni di storie e cambiamento sociale" organizzato dall’Ufficio Pio, ente filantropico della Compagnia di San Paolo, per celebrare il 430esimo anniversario della fondazione.
Leggi anche
Mattarella a Nuoro per 100 anni Nobel a Grazia Deledda
Le visite istituzionali di Mattarella a Torino
Nel maggio 2025 Mattarella era stato inoltre al Campus Onu di Torino e, nel pomeriggio della stessa giornata, alla Reggia di Venaria per l’inaugurazione del 240esimo anno accademico dell’Accademia di Agricoltura. In quell’occasione non erano mancati i saluti all’amico Ernesto Olivero al Sermig. Anche oggi sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.
Leggi anche
Antonino Zichichi, Mattarella al funerale del fisico morto a 96 anni
©Ansa
Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale. FOTO
Per la prima volta nella storia della manifestazione, la musica leggera è entrata ufficialmente al Colle. Il Presidente della Repubblica agli artisti: 'Festival patrimonio italiano'