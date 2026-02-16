Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella oggi a Torino per il centenario della morte di Gobetti

Politica

Il presidente della Repubblica è atteso alle 11 al Teatro Carignano per partecipare all'evento. Previsto anche l'annullo del francobollo commemorativo dedicato all'intellettuale antifascista, mentre la Mole Antonelliana si illuminerà con il suo volto

ascolta articolo

A meno di un mese dall’ultima tappa sotto la Mole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Torino per una nuova giornata istituzionale. Questa volta l’occasione è il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, figura centrale dell’antifascismo italiano. La cerimonia è prevista alle 11 al Teatro Carignano e segna l’avvio del calendario di iniziative promosso dal Comitato presieduto dal giurista ed ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Sarà lui a tenere una lectio magistralis dedicata all’intellettuale torinese, morto a Parigi a soli 24 anni per problemi di salute aggravati dalle violenze subite dai fascisti.

Gli eventi della giornata

Il programma prevede anche l’annullo di un francobollo commemorativo dedicato a Gobetti, mentre la Mole Antonelliana si illuminerà con il suo volto, omaggio simbolico a una delle personalità più significative della cultura politica del Novecento. L’ultima visita del Capo dello Stato risale al 20 gennaio, quando aveva preso parte all’evento "430 anni di storie e cambiamento sociale" organizzato dall’Ufficio Pio, ente filantropico della Compagnia di San Paolo, per celebrare il 430esimo anniversario della fondazione.

Leggi anche

Mattarella a Nuoro per 100 anni Nobel a Grazia Deledda

Le visite istituzionali di Mattarella a Torino

Nel maggio 2025 Mattarella era stato inoltre al Campus Onu di Torino e, nel pomeriggio della stessa giornata, alla Reggia di Venaria per l’inaugurazione del 240esimo anno accademico dell’Accademia di Agricoltura. In quell’occasione non erano mancati i saluti all’amico Ernesto Olivero al Sermig. Anche oggi sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Leggi anche

Antonino Zichichi, Mattarella al funerale del fisico morto a 96 anni
FOTOGALLERY

©Ansa

1/31
Musica

Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale. FOTO

Per la prima volta nella storia della manifestazione, la musica leggera è entrata ufficialmente al Colle. Il Presidente della Repubblica agli artisti: 'Festival patrimonio italiano'

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Italia osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento

Politica

"Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al...

Nordio: "Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm". Ira dell'Anm

Politica

Il Guardasigilli, parlando di uno degli aspetti della riforma costituzionale sottoposta a...

Nordio: "Da Csm espressioni contorte su Gratteri, credibilità minima"

Politica

Il Guardasigilli critica il documento firmato da 20 membri del Consiglio Superiore della...

Referendum, Arianna Meloni: "Non è voto sul governo". Bufera Gratteri

Politica

Il capo della segreteria politica di Fdi e sorella della premier annuncia: "Saremo tra la gente a...

Referendum, Gratteri: "Votano sì imputati e indagati": è polemica

Politica

Sale la tensione sul referendum dopo le parole del procuratore di Napoli: "Voteranno per il...

Politica: I più letti