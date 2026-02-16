Mattarella oggi a Torino per il centenario della morte di Gobetti

A meno di un mese dall’ultima tappa sotto la Mole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Torino per una nuova giornata istituzionale. Questa volta l’occasione è il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, figura centrale dell’antifascismo italiano. La cerimonia è prevista alle 11 al Teatro Carignano e segna l’avvio del calendario di iniziative promosso dal Comitato presieduto dal giurista ed ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Sarà lui a tenere una lectio magistralis dedicata all’intellettuale torinese, morto a Parigi a soli 24 anni per problemi di salute aggravati dalle violenze subite dai fascisti.