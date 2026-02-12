La riforma introduce misure che scoraggiano i cambi di partito, con la riduzione dei contributi trasferibili ai gruppi e la decadenza da gran parte delle cariche interne, oltre a nuove regole sui tempi della fiducia. Il testo sarà discusso lunedì in Aula, con possibile voto già martedì

È pronta per approdare in Aula la riforma del regolamento della Camera dei deputati, che introduce diverse novità destinate a entrare in vigore dalla prossima legislatura. Il testo sarà discusso lunedì nel corso della discussione generale e potrebbe arrivare già al voto nella giornata di martedì.