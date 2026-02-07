Offerte Sky
Proposta di legge della Lega contro i cambi di casacca in Parlamento

Politica

Il Carroccio ha preparato una proposta di legge per modificare l'articolo 67 della Costituzione che decade per chi cambia partito. L'obiettivo è "evitare i cambi di casacca che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300". Lo comunica il partito di Matteo Salvini che propone in sostanza di introdurre il vincolo di mandato 

Riforma Art.67 della Costituzione con il vincolo di mandato

 Nella riformulazione proposta dalla Lega, spiega una nota, l'articolo 67 cambierebbe così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all'inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell'elezione decadono dal mandato parlamentare". 

