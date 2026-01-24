Afghanistan, Meloni: "Stupore per parole di Trump, non accettabili"

“Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio della sua dichiarazione dopo le parole del presidente Usa sui militari alleati ascolta articolo

"Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan. Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti. In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale". Ad affermarlo in una nota è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Meloni: "stupore per parole di Trump, non sono accettabili" "Nel corso di quasi vent'anni di impegno, la nostra Nazione - sottolinea - ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio: 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti mentre erano impegnati in operazioni di combattimento, missioni di sicurezza e programmi di addestramento delle forze afghane. Per questo motivo, non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata".