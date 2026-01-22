Milano, incontro tra Occhiuto e Marina Berlusconi

Il colloquio si è tenuto nella residenza-quartier generale della presidente di Fininvest, in Corso Venezia, ed è stata un’occasione per fare il punto della situazione politica. Il governatore: “Come al solito è stato costruttivo, abbiamo parlato di tante cose”

È durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi, che si è tenuto nella residenza milanese della presidente Finivest e del Gruppo Mondadori. "Come al solito è stato un incontro interessante e costruttivo - ha dichiarato all'Ansa Occhiuto al termine dell'incontro. Abbiamo parlato di tante cose".