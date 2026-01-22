Offerte Sky
Milano, incontro tra Occhiuto e Marina Berlusconi. Il governatore: "E' stato costruttivo"

Politica
©Ansa

Il colloquio si è tenuto nella residenza-quartier generale della presidente di Fininvest, in Corso Venezia, ed è stata un’occasione per fare il punto della situazione politica. Il governatore: “Come al solito è stato costruttivo, abbiamo parlato di tante cose”

ascolta articolo

È durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, e Marina Berlusconi, che si è tenuto nella residenza milanese della presidente Finivest e del Gruppo Mondadori. "Come al solito è stato un incontro interessante e costruttivo - ha dichiarato all'Ansa Occhiuto al termine dell'incontro. Abbiamo parlato di tante cose". 

©Ansa

Occhiuto non si candida a congresso: “aiuterò Tajani arrivare al 20%”

Solo ieri il governatore ha partecipato alla presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano e, parlando con i giornalisti a margine dell'evento, ha chiarito di non volere dividere Forza Italia ma di voler lavorare con Antonio Tajani "per portarla al 20%". Il vicesegretario del partito ha però rimarcato che Forza Italia deve essere più "innovativa" e che il centrodestra va rafforzato proprio dal partito fondato da Silvio Berlusconi.  Occhiuto esclude strappi e divisioni interne, assicurando che non scenderà in campo per sfidare Tajani alle prossime assise nazionali: ''Non mi candiderò al congresso nazionale di Fi, non dividerò il partito perché Berlusconi ci ha insegnato che dividere è un grandissimo errore".

Approfondimento

Pier Silvio Berlusconi: "Forza Italia deve rinnovarsi, grato a Tajani"

