"Il 2025 è stato un anno di svolta, sia per le riforme sia per gli adempimenti sugli obblighi assunti con il Pnrr". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, aprendo il suo intervento in Aula alla Camera per la relazione annuale sull'amministrazione della Giustizia. Dopo le comunicazioni del Guardasigilli sarà votata in Aula una risoluzione della maggioranza sulla riforma della giustizia

"Deve essere chiaro che la riforma della Giustizia, che mira ad attuare una rivoluzione processuale di 40 anni fa, non è né contro la magistratura, né contro l'opposizione, né contro nessuno. Ma vi sono stati moltissimi esponenti lontani dalla nostra posizione politica che si sono schierate a favore. Un membro dell'opposizione, l'onorevole Bettini, ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro". A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella sua relazione sulla Giustizia alla Camera.

