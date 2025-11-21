Ministero Cultura, si dimette capo ufficio stampa Piero Tatafiore

"L'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il Ministro, che ringrazio per l'opportunita' di crescita lavorativa che mi ha concesso, e con l'intero Gabinetto", ha fatto sapere tramite una nota

Il capo ufficio stampa del ministero della Cultura Piero Tatafiore ha rassegnato le dimissioni. Lo ha fatto sapere lui stesso tramite una nota in cui comunica di aver ""appena comunicato al ministro, Alessandro Giuli, le mie immediate e irrevocabili dimissioni dall'incarico". Tatafiore ha sottolineato che "l'utilizzo di strumenti istituzionali per comunicazioni di natura politica è stato da parte mia un errore improprio di cui mi scuso prima di tutto con il Ministro, che ringrazio per l'opportunità di crescita lavorativa che mi ha concesso, e con l'intero Gabinetto".