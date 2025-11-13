Sottosegretaria Siracusano denuncia offese sessiste sui social. VIDEO

Siracusano: "Denunciare, denunciare, denunciare"

"Dalla rubrica sessismo online. Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social" scrive l'esponente forzista del governo Meloni, a corredo di un video in cui mostra dal suo cellulare i messaggi offensivi e volgari a lei indirizzati. "Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post. Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media" dice Siracusano nel video. "Ma - prosegue - è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire". Dopo aver elencato le offese con sarcasmo, Siracusano prosegue: "Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Quindi, il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie".

Nei giorni scorsi, anche la compagna del vicepremier Matteo Salvini, Francesca Verdini, ha denunciato le offese volgari e sessiste ricevute a commento di alcune sue foto in compagnia del minsitro dei Trasporti.