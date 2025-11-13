Sottosegretaria Siracusano denuncia offese sessiste sui social. VIDEO

Offerte Black Friday
Matilde Siracusano, sottosegretaria governo Meloni denuncia offese sessiste sui social

Politica

Con un video postato sulla sua pagina Instagram, l'esponente di Forza Italia denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e irripetibili che quotidianamente riceve sui social. E a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione dice: "Denunciate"

ascolta articolo

Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, con un video postato sulla sua pagina Instagram, denuncia gli insulti sessisti e i commenti volgari e irripetibili che quotidianamente riceve sui social. 

Siracusano: "Denunciare, denunciare, denunciare"

"Dalla rubrica sessismo online. Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social" scrive l'esponente forzista del governo Meloni, a corredo di un video in cui mostra dal suo cellulare i messaggi offensivi e volgari a lei indirizzati.  "Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post. Ed è quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media" dice Siracusano nel video. "Ma - prosegue - è inaccettabile. Ma che schifo è? Ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate?  E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire".  Dopo aver elencato le offese con sarcasmo, Siracusano prosegue: "Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili. Quindi, il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie".
Nei giorni scorsi, anche la compagna del vicepremier Matteo Salvini, Francesca Verdini, ha denunciato le offese volgari e sessiste ricevute a commento di alcune sue foto in compagnia del minsitro dei Trasporti.

Approfondimento

Francesca Verdini, insulti sui social per foto con Salvini: "Allibita"

