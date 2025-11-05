Mattarella: “4 novembre monito a non prendere strada guerra”

Il presidente della Repubblica ha parlato alla Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. “La situazione internazionale – ha detto il capo dello Stato - ha assunto, imprevedibilmente, caratteri e modalità preoccupanti: abbiamo di fronte un contesto di grande complessità, in cui alle Forze Armate sono richieste nuove tecnologie e nuove competenze” ascolta articolo

"Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di tutte le nazioni di non intraprendere la strada della violenza e della guerra". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alla Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. “La situazione internazionale – ha sottolineato il capo dello Stato - ha assunto, imprevedibilmente, caratteri e modalità preoccupanti: abbiamo di fronte un contesto di grande complessità, in cui alle Forze Armate sono richieste nuove tecnologie e nuove competenze, necessarie per fronteggiare minacce al pacifico confronto nel rispetto del diritto internazionale”.

La più alta onorificienza militare "Si trae sollecitazione morale dall'esempio di coloro che ricevono questa decorazione - ha detto ancora Mattarella -. Vengono insigniti della più alta onorificenza militare della Repubblica per l'eccellenza del loro operato in situazioni di rilevante complessità e difficoltà. Questi Ufficiali e Sottufficiali sono manifestazione della professionalità e della dedizione con la quale i militari di ogni ordine e grado prestano il loro quotidiano servizio per la sicurezza della Repubblica". "Vi sono 7700 militari dispiegati in aree anche molto lontane, in missioni bilaterali - della NATO, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite. Oltre 6800 sono impiegati sul territorio nazionale per garantire la sicurezza del territorio, del mare e dello spazio aereo. Ricordo anche coloro che si trovano in sede: il loro impegno quotidiano in addestramento, in attività logistiche e di supporto, formative o negli Stati Maggiori sono la struttura che consente alle Forze Armate di essere pronte e all'altezza delle aspettative che il Paese ripone in loro".