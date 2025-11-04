Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

Mondo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre presso l'Altare della Patria a Roma. Presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Per evitare ogni possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza della Torre dei Conti è stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori.

Prossimi video

Ucraina, a Odessa si prega in una chiesa scavata nelle rocce

Mondo

Sudan, i sopravvissuti raccontano gli orrori di Al Fashir

Mondo

Pichetto Fratin: su target clima non c'è ancora equilibrio

Mondo

4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

Mondo

Cagliari, scoperta piantagione di marijuana: 6 arresti

Mondo

Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D

Mondo