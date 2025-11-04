4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre presso l'Altare della Patria a Roma. Presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Per evitare ogni possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza della Torre dei Conti è stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori.