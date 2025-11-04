Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre presso l'Altare della Patria a Roma. Presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Per evitare ogni possibile interferenza con le operazioni di messa in sicurezza della Torre dei Conti è stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori.
Prossimi video
Ucraina, a Odessa si prega in una chiesa scavata nelle rocce
Mondo
Sudan, i sopravvissuti raccontano gli orrori di Al Fashir
Mondo
Pichetto Fratin: su target clima non c'è ancora equilibrio
Mondo
4 novembre, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria
Mondo
Cagliari, scoperta piantagione di marijuana: 6 arresti
Mondo
Charlotte: il ragno robot che stampa case in 3D
Mondo
Sydney, scontri e arresti fuori all'Expo della difesa
Mondo