Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via

Politica
©Ansa

Il ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia commenta i cori fascisti che sono stati cantati nella sede di Parma del partito, utilizzata anche dal movimento giovanile Gioventù nazionale

ascolta articolo

"I cori fascisti di Parma si commentano da soli, sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Così, da Napoli dove si trova per un appuntamento elettorale, Guido Crosetto, ministro della Difesa ed esponente di FdI, commenta i cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. 

Politica: Altre notizie

Giustizia, scontro dopo via libera a riforma. Partita sfida referendum

Politica

Il giorno dopo l'ok definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la...

La protesta con dei cartelli da parte dei senatori dell opposizione durante il voto finale in Senato sul ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, Roma, 30 ottobre 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare

Politica

Dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma che introduce la separazione delle carriere...

Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato

Politica

La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata...

Ponte Stretto, stop Corte dei Conti. Salvini: "Risponderemo, si farà"

Politica

L'esecutivo si è riunito dopo la decisione della magistratura contabile di negare il visto di...

Meloni: "Riforma occasione storica per giustizia giusta ed efficiente"

Politica

La presidente del Consiglio ha illustato i punti chiave del provvedimento: maggiore efficienza,...

Politica: I più letti