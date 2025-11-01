Il ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia commenta i cori fascisti che sono stati cantati nella sede di Parma del partito, utilizzata anche dal movimento giovanile Gioventù nazionale

"I cori fascisti di Parma si commentano da soli, sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d'Italia. Quelle persone vanno prese a calci e mandate via". Così, da Napoli dove si trova per un appuntamento elettorale, Guido Crosetto, ministro della Difesa ed esponente di FdI, commenta i cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale.