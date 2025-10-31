Parma, cori fascisti nella sede FdI: commissariata Gioventù nazionale

Un video, che sta facendo il giro del web, mostra un gruppo di giovani che intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Fratelli d’Italia a Parma , utilizzata anche da Gioventù Nazionale. Le immagini, che stanno generando forti polemiche, risalirebbero alla sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Immediata la reazione del sindaco Michele Guerra, che parla di “squallida propaganda”, e del Partito democratico che chiede l’intervento di Meloni. Lo stesso coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato “in accordo con i vertici nazionali del movimento” il “commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica”, precisando che “si procederà quanto prima alla nomina di un commissario”.

Il filmato



Il video è stato registrato nei locali di Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana. I presenti cantano il brano “Me ne frego”, con versi come "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man!". Poi si sente: "Duce, Duce".

Le reazioni politiche



Il segretario regionale del Partito democratico, Luigi Tosiani, ha espresso indignazione, parlando di “vergogna e sdegno”. "A Parma, dentro e fuori la sede di Fdi e gioventù nazionale, in pieno centro, si inneggia al fascismo e al duce con orgoglio. Proviamo vergogna e sdegno pensando ai valori della nostra Emilia-Romagna, a chi ha combattuto ed è morto per liberare il nostro Paese. Chissà se la Presidente Meloni questa volta condannerà le azioni della migliore gioventù italiana. Abbiamo poche speranze al riguardo", ha commentato Tosiani. "Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo alla premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un paese”, hanno sottolineato in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo del Pd in Parlmento, per poi aggiungere: “Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo”. Anche Sandro Ruotolo, della segreteria Pd ed europarlamentare, ha chiesto l’intervento di Meloni. "A Parma, nella sede di Fratelli d'Italia, nella ricorrenza della Marcia su Roma, si inneggia al Duce, si cantano cori fascisti. Allora, ricordiamolo: quella fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia non è solo un richiamo grafico, è un'eredità. E dietro il tentativo di 'ripulitura' di una destra che vuole stare nei salotti della democrazia, riaffiora sempre la verità: le radici non mentono. E quindi, Presidente Meloni, che fa stavolta? Tace o condanna? Prende provvedimenti verso i suoi militanti, oppure fa finta di nulla come sempre?”, ha riferito Ruotolo. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Michele Guerra: "I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d'Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso".