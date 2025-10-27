Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S con l’89,3% dei voti

La votazione

Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno preso parte alla consultazione in 59.720, pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?" Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367". La chiusura del voto on line, con la scontata riconferma dell'ex premier a capo del Movimento, arriva dopo momenti di tensione dentro i pentastellati, con le dimissioni dalla vicepresidenza di Chiara Appendino. L'ex sindaco di Torino aveva lasciato l'incarico pochi giorni prima dalle votazioni in polemica con la linea del presidente, ritenuta troppo schiacciata sul Pd. "Dobbiamo avere il coraggio di cambiare traiettoria", aveva scritto sui social. Una decisione che sembrava aver aperto una crepa fra i cinque stelle. Si trattava della prima presa di posizione di peso contro Conte da quando, con la Costituente di fine 2024, il Movimento aveva estromesso il fondatore Beppe Grillo. Ma già venerdì scorso, a votazioni on line in corso, Appendino aveva annunciato di aver scritto sì alla richiesta di riconferma di Conte come presidente spiegando di essere stata convinta al dietrofront da un intervento del leader nel quale rimarcava che il M5s deve essere "scomodo, libero, e pronto ad allearsi solo sulla base di patti programmatici blindati e coerenti con i nostri valori". "Finalmente torniamo a marcare le distanze, come più volte ho auspicato, da un campo largo in cui non possiamo essere costretti", aveva aggiunto la parlamentare pentastellata a conclusione del suo ragionamento.