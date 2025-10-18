Esplora tutte le offerte Sky
Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del M5s

Politica

La deputata ha comunicato la sua scelta nel corso del consiglio nazionale del Movimento, in corso di svolgimento via Zoom. L'ex sindaca di Torino dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd

ascolta articolo

La deputata del M5s Chiara Appendino ha deciso di dimettersi dal ruolo di vicepresidente del Movimento. Secondo quanto emerso, Appendino ha comunicato la sua scelta nel corso del consiglio nazionale del Movimento stesso, in corso di svolgimento via Zoom. L’ex sindaca di Torino, dunque, ha formalizzato la decisione che sembrava già nell’aria da qualche giorno e anticipata, in un primo momento, martedì durante la congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati.

Le dimissioni dopo i risultati in Toscana

Per Appendino nessun passo indietro, dunque, rispetto alle decisione di rassegnare le proprie dimissioni anche se la carica, legata a quella di Conte, è di fatto in scadenza. L'ex sindaca di Torino dopo i risultati elettorali in Toscana aveva chiesto un cambio di postura al Movimento rispetto al suo rapporto con il Pd. 

