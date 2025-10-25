Offerte Sky
La dura vita del grand commis in Italia

Massimo Leoni

La manovra ha acceso lo scontro tra i partiti di maggioranza per l'allocazione delle risorse pubbliche. Lascia il segno il riferimento di Tajani al "grand commis", parabola dell'alto funzionario che imprime in realtà un indirizzo politico. Le mani pulite dei "tecnici" non piacciono alla politica. Era mal tollerato pure Mario Draghi, e lo è anche l'attuale ragioniera generale Daria Perrotta

