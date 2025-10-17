Mattarella: “Troppi squilibri in retribuzioni manager-dipendenti"

Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: "Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti" ascolta articolo

Manager che guadagnano fino a mille volte più dei dipendenti. “Troppi squilibri” ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto sull’annosa questione dei salari durante la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro per l’anno 2025 al Quirinale. "Alla robusta crescita dell'economia che ha fatto seguito al Covid – ha sottolineato Mattarella - non è corrisposta la difesa e l'incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti". Il capo dello Stato ha invitato a guardare alle contraddizioni del nostro mercato del lavoro: "Sono le entrate fiscali dai dipendenti pubblici e privati, dai pensionati, a fornire allo Stato, attraverso le imposte, il maggior volume di risorse". "Porre riparo, dalle parti sociali alle istituzioni, non deve consistere nell'inseguire politiche assistenziali quanto, piuttosto, essere scelta di sviluppo e, quindi, di lungimirante coesione sociale", ha aggiunto.

Contratti pirata e salari reali bassi Mattarella ha espresso la propria preoccupazione per il fenomeno dei contratti pirata e per i salari reali ancora troppo bassi. "La dinamica salariale negativa dell'ultimo decennio – ha detto - vede ora segnali di inversione di marcia. Ben sappiamo come i salari siano stati lo strumento principe nel nostro Paese per ridurre le disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall'innovazione, dal progresso". E ancora: "È una questione che non può essere elusa perché riguarda in particolare il futuro dei nostri giovani, troppi dei quali sono spinti all'emigrazione. Questa strada, spesso sofferta, viene prescelta, talvolta, per la difficoltà di trovare lavoro e, sovente, a causa del basso livello retributivo di primo ingresso nel mondo del lavoro".