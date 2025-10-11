Perché lo stop alle pubblicità sessiste non dovrebbe essere eliminato
Con un emendamento al ddl annuale sulla concorrenza in discussione al Senato, Fdi propone di cancellare il divieto di effettuare affissioni pubblicitarie con contenuti sessisti, omofobi e discriminatori. Ma se la società evolve, la pubblicità può tornare indietro? “La pubblicità rappresenta anche un modo per fotografare l’evoluzione della società, tutto il resto è una forzatura. Anche pericolosa”, dice a SkyTG24 Insider Simonetta Buffo, docente di Comunicazione Pubblicitaria alla Cattolica di Milano
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider