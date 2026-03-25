Lo zero virgola e il Paese che invecchia

Il Rapporto di Primavera di Confindustria stima una crescita dell’Italia attorno allo 0,5%, con il rischio concreto di stagnazione o recessione se la guerra in Iran dovesse protrarsi. Accanto a questo scenario incerto, emergono però elementi positivi come la stabilità politica e una gestione prudente dei conti pubblici. Resta centrale il problema dei giovani: molti lasciano il Paese e altri restano fuori dal lavoro
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