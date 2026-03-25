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Lifestyle

Chi non ha mai letto un libro?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

In Italia il 65% degli over 16 non ha letto nemmeno un libro in un anno, tra i peggiori dati UE. Ma la crisi della lettura è globale: anche nel Regno Unito e negli USA diminuiscono i lettori, con forti differenze per età, genere e reddito e un calo costante nel tempo

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