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I diritti LGBTQ arretrano: cosa ci dice l'ultimo monitoraggio europeo

Roberta Cavaglià
©Getty

La nuova Rainbow Map di ILGA-Europe mostra un netto peggioramento delle politiche pubbliche che riguardano il genere nei diversi Stati europei, come Ungheria, Regno Unito e Georgia. L’Italia resta in fondo alla classifica (35esima su 49 Paesi), mentre sul podio salgono Malta, Belgio e Islanda

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