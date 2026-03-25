Le elezioni anticipate non premiano fino in fondo i socialdemocratici. Il voto ridisegna gli equilibri politici senza consegnare un vincitore netto. Il primo ministro resta davanti ma con un consenso ridotto mentre il parlamento è frammentato e senza una maggioranza autosufficiente. Il ruolo chiave passa nelle mani dei liberali centristi. Le trattative si annunciano lunghe e ad alta tensione. Intanto lei ha rimesso il mandato dopo l'incontro con Re Federico