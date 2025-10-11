Bernini contestata a Siena: insulti mentre ero con giovani palestinesi

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Bernini contestata a Siena: "Insulti mentre ero con studenti palestinesi"

Politica
©Ansa

La ministra per l'Università e la ricerca torna sull'episodio di cui è stata suo malgrado protagonista nei giorni scorsi e dice: "I responsabili sono stati identificati, a questo punto spetterà al rettore decidere se fare o meno denuncia. Il reato esiste". Poi attacca: "Le occupazioni negli atenei sono troppe, ho scritto ai rettori: va difeso il diritto allo studio"

ascolta articolo

A Siena "non sono stata contestata, sono stata insultata. Non mi hanno detto 'Bernini la tua riforma fa schifo', mi hanno insultata con coro da stadio e mi hanno rivolto insulti sessisti mentre stavo parlando con studenti palestinesi che avevo personalmente portato dalla Striscia di Gaza, con un volo della Guardia di finanza da Hammam". Sono le parole di  Anna Maria Bernini, a margine del suo intervento alla festa del Foglio, riferite all'episodio di cui è rimasta vittima nei giorni scorsi. "Io non la chiamerei contestazione ma una marea di insulti: non hanno insultato solo me, ma gli studenti palestinesi e tutta la comunità accademica. Ho parlato col prefetto Romeo, insieme al questore hanno avuto un comportamento eccezionale, non era facile gestire una situazione del genere, con gli studenti palestinesi che guardavano sconvolti: è stata una brutta scena. Erano nel rettorato i contestatori, non so se fossero studenti: sono stati identificati, a questo punto spetterà al rettore decidere se fare o meno denuncia. Il reato esiste". 

"Le occupazioni sono troppe, ho scritto una lettera ai rettori"

"Se siamo di fronte ad un nuovo '68? Non faccio mai paragoni storici, noi siamo figlie e genitori del nostro tempo", ha aggiunto. "Le occupazioni sono troppe, ho scritto una lettera a tutti i rettori dell'Università italiane dicendo che dobbiamo provvedere a tutto questo perché un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale, il diritto allo studio". E ancora: "Stiamo ricevendo lettere da ricercatori e dottorandi richieste di aiuto perché non riescono più ad aver pagate le borse di studio, siamo al paradosso", ha aggiunto. "L'università è un luogo dove si può manifestare liberamente, ma dove si deve insegnare, studiare e lavorare".

FOTOGALLERY

©Ansa

macerie a gaza e due grafiche di numeri
1/10
Mondo

Gaza, quali Paesi potrebbero entrare nella forza multilaterale di pace

Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, nella Striscia di Gaza cresce l’attesa per la riapertura dei valichi di frontiera e l’ingresso degli aiuti umanitari alla popolazione. Nel frattempo, il ritiro dell’Idf pone la questione della sicurezza con diversi Stati che hanno dato la disponibilità a inviare forze di peacekeeping. Di questo si è parlato nella puntata del 10 ottobre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Bernini contestata a Siena: insulti mentre ero con giovani palestinesi

Politica

La ministra per l'Università e la ricerca torna sull'episodio di cui è stata suo malgrado...

Meloni: "Nati per stravolgere i pronostici, anche in Toscana"

Politica

Questo uno dei passaggi della premier, intervenuta alla chiusura della campagna elettorale di...

Caso Almasri, Camera non autorizza processo a Nordio e Piantedosi

Politica

Montecitorio chiude all'ipotesi di far passare in giudizio i ministri della Giustizia e...

Manovra 2026, Giorgetti: "Proroga detrazione 50% su prima casa"

Politica

L’esecutivo cerca di trovare una quadra sulla legge di bilancio, insieme al Documento...

Candidati elezioni Regionali, accordo nel centrodestra: ecco chi sono

Politica

I leader del centrodestra hanno raggiunto l'intesa sui candidati della coalizione alle regionali...

I candidati di centrodestra alle regionali

Politica: I più letti