Regionali Calabria, chi sono i nuovi consiglieri per ogni partito

Introduzione
Tra tante certezze e qualche esclusione 'eccellente' si definisce la composizione del
Consiglio regionale della nuova legislatura calabrese, quello determinato
dalle elezioni di domenica e lunedì secondo la distribuzione dei seggi ai sensi della legge elettorale: sono sette le donne elette e non manca qualche ritorno
Quello che devi sapere
Con Occhiuto e Tridico sette consigleri di Forza Italia
Dalla elaborazione del portale Eligendo del ministero dell'Interno al termine dello scrutinio (in attesa dell'assegnazione definitiva) emerge la conformazione del del nuovo Consiglio regionale della Calabria, in cui entra come presidente, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia). Un posto in consiglio va naturalmente anche allo sfidante per il centrosinistra e Pasquale Tridico (M5s). Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, Forza Italia avrà sette consiglieri regionali: gli uscenti Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo e poi Elisabetta Santoianni, il segretario provinciale azzurro di Catanzaro, Marco Polimeni, e il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. Quattro i consiglieri regionali eletti con Occhiuto presidente: gli uscenti Pierluigi Caputo e Giacomo Crinò e poi le new entry Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà.
Quattro poltrone per Fratelli d'Italia, tre per la Lega
Quattro anche i consiglieri regionali eletti con Fratelli d'Italia: gli uscenti Luciana De Francesco, Antonio Montuoro, l'assessore uscente Giovanni Calabrese e il coordinatore provinciale di FdI di Cosenza, Angelo Brutto. La Lega ha eletto come consiglieri regionali gli uscenti Filippo Mancuso, già presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Mattiani e il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco. Due i consiglieri regionali di Noi moderati: Vito Pitaro e Riccardo Rosa.
Quattro eletti per il Pd, soltanto uno per il M5s
Per quanto riguarda l'opposizione, il Pd ha eletto quattro consiglieri regionali: l'uscente Ernesto Alecci e poi Rosellina Madeo, il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. La Lista Tridico presidente porta in Consiglio regionale Ferdinando Laghi (uscente) ed Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro. Il Movimento 5 stelle elegge come unico consigliere regionale l'ex parlamentare Elisa Scutellà, mentre Democratici progressisti elegge il cosentino Francesco De Cicco. In Consiglio regionale infine, per Casa riformista, Filomena Greco, segretario regionale di Italia viva.
Sette donne elette in Consiglio: è un record
Sette le donne elette in Consiglio regionale (migliorato il precedente del 2021): si tratta di Straface, Santoianni, Succurro, De Francesco, Madeo, Filomena Greco, Scutellà. Diversi poi i consiglieri regionali uscenti che non ce l'hanno fatta a essere rieletti: Katya Gentile e l'assessore uscente Caterina Capponi (Lega), Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e l'assessore uscente Filippo Pietropaolo (Fratelli d'Italia), Michele Comito (Forza Italia oggi Occhiuto presidente), Pietro Raso e Giuseppe Gelardi (Lega), Amalia Bruni, Franco Iacucci, Giovanni Muraca, Raffaele Mammoliti (Pd), Davide Tavernise (M5s), Antonio Lo Schiavo (Avs). Tra i non eletti va segnalato poi il mancato ingresso al Consiglio regionale del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, nonostante le oltre 10mila preferenze ottenute.