Regionali Calabria, chi sono i nuovi consiglieri per ogni partito

Dalla elaborazione del portale Eligendo del ministero dell'Interno al termine dello scrutinio (in attesa dell'assegnazione definitiva) emerge la conformazione del del nuovo Consiglio regionale della Calabria, in cui entra come presidente, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia). Un posto in consiglio va naturalmente anche allo sfidante per il centrosinistra e Pasquale Tridico (M5s). Per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra, Forza Italia avrà sette consiglieri regionali: gli uscenti Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo e poi Elisabetta Santoianni, il segretario provinciale azzurro di Catanzaro, Marco Polimeni, e il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. Quattro i consiglieri regionali eletti con Occhiuto presidente: gli uscenti Pierluigi Caputo e Giacomo Crinò e poi le new entry Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, e il vicesegretario di Forza Italia Emanuele Ionà.