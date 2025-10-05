Leopolda 2025, Renzi: “Da qui emerge il futuro del Paese”

A Firenze è stato il giorno conclusivo dei lavori della Leopolda. Il leader di Iv Matteo Renzi ha tenuto il suo discorso finale alla kermesse giunta alla 13esima edizione. "Machiavelli va in esilio, nel 1513, caduto in disgrazia, a Vettori scrive 'dopo aver giocato, essermi ingaglioffito, torno nel mio studio, torno a essere me stesso, al cibum di me stesso, il rapporto con gli antichi, questo è un po' per noi la Leopolda, il tornare a noi stessi dopo l'ingaglioffimento di cui parlava Machiavelli”. Secondo Renzi, "quello che emerge da qui è una cosa per il futuro del Paese”. L'ex premier ha lanciato una proposta per la fiscalità a favore dei giovani: "Hai meno di 30 anni, allora Irpef al 10%, da 30 a 40, invece 20%. Poi ripartono gli scaglioni previsti" dell'Irpef.

Renzi a Meloni: “Leader non è chi cavalca l'odio, ma chi rispetta chi pensa diverso da te”

"Voglio dire al presidente del Consiglio, da un luogo di libertà e di confronto, che ha accolto ministri del governo, che un leader non è chi cavalca l'odio, è chi rispetta chi non la pensa come lei. Un leader è chi fa dimettere un ministro che paragona un partito alle Brigate Rosse”, ha detto Renzi che ha poi aggiunto: “L’obiettivo di 'casa riformista' non è fare la somma dei vari partiti, ci sono stati "i sindaci che si sono trovati qui, noi abbiamo messo la Leopolda a disposizione, ma non per mettere un cappello. Senza 'casa riformista' il Quirinale diventa casa sovranista, con la Meloni al Colle tra due anni. Dobbiamo arrivare al 10%". Secondo Renzi bisogna "smettere di inseguire l'agenda setting della Meloni sulla Flotilla e andiamo sul Paese reale". E poi: "Per mandare a casa Giorgia Meloni, i voti del Pd e di Avs non bastano, al massimo arrivano al 40%".

"Meloni cambia legge elettorale per paura"

"Saremo anche al 2% ma gli facciamo una paura da matti al centrodestra. Meloni ha scelto di cambiare legge elettorale un momento dopo che siamo andati nel centrosinistra e la Meloni sa far di conto. Ma porta sfiga cambiare le regole del gioco, porta sfiga, Giorgia", dice Matteo Renzi. Che poi promette "di non attaccare più il governo in cambio che il governo smetta di rimpatriare assassini e torturatori come nel caso Almasri, e se ci dicono la verità. Smetto di attaccare il governo se smette di intercettare i cittadini con strumenti informatici come nel caso Paragon. Liberiamo gli assassini e intercettiamo i sacerdoti, ma che Paese siamo diventati?".