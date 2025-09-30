Regionali Calabria, il 2 ottobre confronto Occhiuto-Tridico su SkyTG24

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Elezioni regionali Calabria, il 2 ottobre il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24

Politica

Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio

ascolta articolo

Nuovo appuntamento con Il Confronto su Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Proprio la Calabria sarà protagonista del prossimo incontro: la regione andrà al voto straordinario il 5 e 6 ottobre. Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio. (CHI VOTARE ALLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA? IL TEST TROVAPRESIDENTE)

Il format 

Il format prevede lo stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, la domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. A condurre sarà Giovanna Pancheri, presentatrice di Start, l’approfondimento politico di Sky TG24. Al termine del confronto, ospiti e commentatori arricchiranno l’analisi sui temi emersi nel dibattito. 

I candidati

Occhiuto, che aveva vinto le elezioni regionali del 2021 con il 54,46% dei voti, si è ricandidato dopo aver rassegnato le dimissioni in seguito a un avviso di garanzia, dichiarando di voler lasciare ai calabresi la decisione sul futuro della regione. Tridico, volto nuovo della competizione, si propone invece come alternativa al governo uscente.

Instant Poll e Trovapresidente per raccontare le elezioni regionali

In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchirà la sua copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il Trovapresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani.
Un racconto arricchito da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più delicate della stagione politica italiana.

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

Governatori
1/21
Politica

Da Acquaroli a de Pascale, tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 14 del centrodestra (più uno a guida autonomista). Ecco chi è ai vertici a livello regionale in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Regionali Calabria, il 2 ottobre confronto Occhiuto-Tridico su SkyTG24

Politica

Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia...

Mattarella: "Onu bussola per affrontare ogni crisi, dialogo per pace"

Politica

Parlando all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan, il presidente...

Risultati elezioni regionali Marche, rieletto Acquaroli

Politica

L'esponente di Fratelli d'Italia si conferma alla guida della Regione per un secondo mandato. Il...

Elezioni regionali Marche, Acquaroli: “Avanti con riforme e rilancio”

Politica

"A chi dedico questa vittoria? A chi ha creduto prima di tutti in me, il presidente...

Elezioni Valle d’Aosta, Union valdotaine batte da sola il centrodestra

Politica

Nella regione più piccola d’Italia domenica si è votato per rinnovare il Consiglio regionale e 65...

Le operazioni di spoglio dei voti per le elezioni regionali in Valle D Aosta, 29 settembre 2025. ANSA/ BENOIT GIROD

Politica: I più letti