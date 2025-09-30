Regionali Calabria, il 2 ottobre confronto Occhiuto-Tridico su SkyTG24

Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio

Nuovo appuntamento con Il Confronto su Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Proprio la Calabria sarà protagonista del prossimo incontro: la regione andrà al voto straordinario il 5 e 6 ottobre. Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio. (CHI VOTARE ALLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA? IL TEST TROVAPRESIDENTE)