Regionali Calabria, il 2 ottobre confronto Occhiuto-Tridico su SkyTG24

Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio
Nuovo appuntamento con Il Confronto su Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Proprio la Calabria sarà protagonista del prossimo incontro: la regione andrà al voto straordinario il 5 e 6 ottobre. Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio. (CHI VOTARE ALLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA? IL TEST TROVAPRESIDENTE)
Il format
Il format prevede lo stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, la domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. A condurre sarà Giovanna Pancheri, presentatrice di Start, l’approfondimento politico di Sky TG24. Al termine del confronto, ospiti e commentatori arricchiranno l’analisi sui temi emersi nel dibattito.
I candidati
Occhiuto, che aveva vinto le elezioni regionali del 2021 con il 54,46% dei voti, si è ricandidato dopo aver rassegnato le dimissioni in seguito a un avviso di garanzia, dichiarando di voler lasciare ai calabresi la decisione sul futuro della regione. Tridico, volto nuovo della competizione, si propone invece come alternativa al governo uscente.
Instant Poll e Trovapresidente per raccontare le elezioni regionali
In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchirà la sua copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il Trovapresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani.
Un racconto arricchito da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più delicate della stagione politica italiana.
Ansa/Ipa
Da Acquaroli a de Pascale, tutti i governatori delle Regioni. FOTO
Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 14 del centrodestra (più uno a guida autonomista). Ecco chi è ai vertici a livello regionale in Italia