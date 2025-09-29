Mattarella in Kazakistan: "Tra nostri due Paesi rapporti eccellenti"

"Le nostre relazioni sono davvero eccellenti, sotto ogni profilo. Abbiamo rapporti eccellenti che possiamo sviluppare ulteriormente, sicuramente possiamo aumentare ancora lo stato delle relazioni. C'è una grande amicizia che lega Kazakistan e Italia" h detto il presidente nel corso del colloquio con il presidente kazako Tokayev.

Asia centrale strategicamente cruciale

Una delle strade del centro di Astana, sarà dedicata a Marco Polo. Lo ha annunciato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, durante il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha ringraziato per il gesto spiegando che è "un segnale del collegamento che c'è tra L'Italia e questa regione strategicamente cruciale che è l'Asia centrale".