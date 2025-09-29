Esplora tutte le offerte Sky
Mattarella in Kazakistan: "Tra nostri due Paesi rapporti eccellenti"

Politica
©Ansa

"Cè una grande amicizia che lega Kazakistan e Italia" h detto il capo dello Stato nel corso del colloquio con il presidente kazako Tokayev, durante la visita ufficiale nel Paese

ascolta articolo

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, incontra il presidente del Kazakistan Qasym-Jomart Toqaev nel palazzo presidenziale di Astana. È il primo appuntamento della visita ufficiale di due giorni in Kazakistan del presidente Mattarella nel Paese centro-asiatico.

  Mattarella: "C'è una grande amicizia che lega i nostri due Paesi"       

"Le nostre relazioni sono davvero eccellenti, sotto ogni profilo. Abbiamo rapporti eccellenti che possiamo sviluppare ulteriormente, sicuramente possiamo aumentare ancora lo stato delle relazioni. C'è una grande amicizia che lega Kazakistan e Italia" h detto il presidente nel corso del colloquio con il presidente kazako Tokayev.  

Sergio Mattarella e la fortuna italiana
©Ansa

   Asia centrale strategicamente cruciale       

Una delle strade del centro di Astana, sarà dedicata a Marco Polo. Lo ha annunciato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, durante il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha ringraziato per il gesto spiegando che è "un segnale del collegamento che c'è tra L'Italia e questa regione strategicamente cruciale che è l'Asia centrale". 

