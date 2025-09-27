Sergio Mattarella e la fortuna italiana

Un appello come quello che il Presidente della Repubblica ha lanciato invitando gli attivisti a bordo della Flotilla ad accettare la proposta di mediazione che arriva dal patriarcato di Gerusalemme, per quanto condivisibile da qualunque pulpito fosse arrivato, acquista un peso che non avrebbe se fatto da chiunque altro. Ed è per via della Costituzione italiana e del peso che dà a questa figura, non politica e sciolta da interessi di parte