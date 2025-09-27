Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Politica

Sergio Mattarella e la fortuna italiana

Massimo Leoni

©Getty

Un appello come quello che il Presidente della Repubblica ha lanciato invitando gli attivisti a bordo della Flotilla ad accettare la proposta di mediazione che arriva dal patriarcato di Gerusalemme, per quanto condivisibile da qualunque pulpito fosse arrivato, acquista un peso che non avrebbe se fatto da chiunque altro. Ed è per via della Costituzione italiana e del peso che dà a questa figura, non politica e sciolta da interessi di parte

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ