Zangrillo: solidarietà a don Patriciello, Stato è al fianco di Caivano

Zangrillo: "Solidarietà a don Patriciello, lo Stato è al fianco di Caivano"

Politica

Il ministro per la Pubblica amministrazione dopo la busta con proiettile consegnata al parroco durante la messa: “Una minaccia esplicita e allo stesso tempo vigliacca”

"Caivano è un tesoro ritrovato, un paese che ha lottato e lotta unito perché lo Stato e la legalità siano garantiti a tutti i suoi abitanti. È una legalità conquistata grazie alle sue bambine e ai suoi bambini, alle donne e agli uomini che vivono con coraggio la loro quotidianità. Ed è insieme a loro che testimoniano la propria fede, cristiana e civile, uomini come don Maurizio Patriciello". Lo dichiara in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. "E' a lui che oggi un delinquente ha consegnato un proiettile nascosto in un fazzoletto. Una minaccia esplicita e allo stesso tempo vigliacca, fatta durante la Santa Messa domenicale nella parrocchia di San Paolo Apostolo, uno dei luoghi chiave nella rinascita di Caivano. A don Patriciello va il mio abbraccio e la mia solidarietà. A lui, alle bambine e ai bambini, alle donne e agli uomini di Caivano voglio che arrivi ancòra una volta un messaggio di sincera vicinanza e affetto: lo Stato, il governo, sono e resteranno sempre al vostro fianco", conclude il ministro Zangrillo.

