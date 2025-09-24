Ilaria Salis: "Sull'immunità aspetto il voto del Parlamento Ue"

''Ho tirato un sospiro di sollievo, ma la mia storia non è ancora finita''. Così Ilaria Salis in una intervista a Repubblica commenta la notizia del voto contrario della commissione europea alla revoca della sua immunità. ''Ci ho messo un po' a realizzare. Lì per lì, la sensazione è stata di grande sollievo e gioia, con la consapevolezza che occorre tenere ancora i piedi ben piantati a terra''. Come prima cosa ''ho chiamato i miei: erano sollevati e felicissimi. Mi è dispiaciuto dover smorzare un po' il loro entusiasmo, e ricordargli che dobbiamo aspettare il voto della plenaria a ottobre. Solo allora, se andrà bene, festeggerò''.

Salis si aspettava questo risultato, ''nutrivo la speranza che i miei colleghi avrebbero tenuto in considerazione la grave situazione dello stato di diritto in Ungheria e il fatto che, nel mio caso in particolare, è in atto una vera e propria persecuzione da parte del governo ungherese, come è riemerso chiaramente anche dalle ultime dichiarazioni di Viktor Orbán e del suo portavoce''. Questo primo "no" alla revoca per Salis è ''una conferma ulteriore e a più voci del fatto che in Ungheria non è possibile un processo equo nei miei confronti". "Credo però che il rigetto abbia anche una rilevanza più generale, perché riafferma i principi dello stato di diritto e l'indipendenza del Parlamento europeo dalle pressioni dei regimi illiberali''. prosegue Salis.